Tropas russas avançam no leste da Ucrânia em vários pontos da linha de frente

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas tropas haviam tomado o vilarejo de Semenivka, a noroeste de Avdiivka. A Rússia afirmou ter derrotado as forças ucranianas e mercenários estrangeiros em vários outros vilarejos da região.

A Rússia também informou ter derrotado as tropas ucranianas nas áreas de Synkivka, na região de Kharkiv, e em vários outros pontos ao longo da linha de frente. Os russos também afirmaram ter atingido oficinas de drones ucranianos.

O Estado-Maior da Ucrânia disse que suas tropas repeliram ataques inimigos perto de Semenivka e informou que seus soldados haviam repelido vários outros ataques russos.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os relatos dos campos de batalha de ambos os lados. Os dois países impõem restrições aos jornalistas que cobrem o conflito.

O Ocidente e a Ucrânia afirmam que não descansarão até que as forças russas sejam derrotadas e classificam a guerra como uma apropriação de terras no estilo imperial com o objetivo de forçar o país a voltar à órbita de Moscou.

Mas a Rússia tem se rearmado mais rapidamente do que o Ocidente, tem um Exército maior do que antes da invasão e tem uma população várias vezes maior do que a Ucrânia, que está tentando recrutar mais homens para seu Exército.