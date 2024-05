Biden mantém 1 ponto de vantagem sobre Trump, diz pesquisa Reuters/Ipsos

O julgamento em Manhattan envolve acusações de que Trump acobertou um pagamento a uma atriz de filmes adultos antes da eleição presidencial de 2016, em troca do silêncio da mulher sobre um suposto encontro sexual que teve com ele.

Segundo uma pesquisa anterior da Reuters/Ipsos, a maioria dos norte-americanos considera as acusações sérias. Trump se declarou inocente e nega ter tido qualquer encontro do tipo.

Os outros julgamentos envolvem acusações de que Trump tentou reverter a derrota eleitoral de 2020 ou que ele lidou irregularmente com documentos sensíveis após deixar a presidência em 2021. Trump se declarou inocente de todas as acusações.

As vulnerabilidades de Biden incluem preocupações com sua idade -- 81 anos -- e fortes críticas de uma parcela do Partido Democrata pelo seu apoio à guerra de Israel contra militantes do Hamas.

Trump, 77 anos, teve uma vantagem de dois pontos percentuais em relação a Biden entre todos os entrevistados para a pesquisa, mas a liderança de Biden entre eleitores registrados é significativa porque é mais provável que quem já está registrado para votar o faça em novembro. Apenas dois terços dos eleitores elegíveis compareceram às urnas na eleição presidencial de 2020, na qual Biden derrotou Trump.

Trump liderou entre os entrevistados do sexo masculino por 41% a 35%, enquanto Biden levou vantagem entre as mulheres, por 35% a 33%. Trump liderou entre os entrevistados sem diploma universitário. Biden liderou entre os que possuem um diploma.