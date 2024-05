É falso que Bolsonaro tenha dito 'estou me lixando' para criança especial

O apresentador da TV Record Luiz Bacci postou o mesmo vídeo em seu perfil do Instagram no domingo (19) com a chamada "Não se sabe a data em que o registro foi feito. Seguidores do ex-presidente estranharam a presença de dois celulares gravando a mesma cena: 'premeditado', disse um deles. Pessoas ligadas à segurança de Bolsonaro falam em montagem. (...) O QUE ACHAM?"

O portal Metrópoles também postou o vídeo no TikTok no domingo (19) com a chamada "Circula nas redes sociais neste domingo (19/5) um vídeo de um apoiador sendo ignorado por #Bolsonaro ao pedir para que ele gravasse um vídeo mandando abraço a uma criança especial. (...) 'Bolsonaro, é uma #criança especial de Tangará da Serra, só manda um abraço para ele', pediu o apoiador. As imagens mostram que o pedido não foi atendido."

Por que é falso

Vídeo foi editado e retirou resposta de Bolsonaro. Ao buscarmos no Google por "Bolsonaro Tangará da Serra" (aqui), um dos resultados é notícia do portal ND Mais (aqui) com mais contexto sobre o caso. O apoiador que fez o pedido ao ex-presidente é Horácio Pereira, vereador de Tangará da Serra pelo União Brasil. Ao saber da viralização do vídeo editado, ele fez um novo post para desmenti-lo (aqui e abaixo), onde é possível ouvir a íntegra da resposta de Bolsonaro: "Ronei de Tangará, um abraço aí, valeu, garoto". A cena original ocorreu em 9 de abril deste ano, durante visita de Bolsonaro a Mato Grosso, e outro post de Pereira já mostrava a resposta real (aqui).

Não foi possível identificar de onde vieram as falas inseridas no vídeo editado. Uma busca no Google pelos termos "Bolsonaro estou me lixando" levou a um notícia do UOL, de abril de 2021, sobre uma declaração do ex-presidente a respeito da eleição do ano seguinte. Na ocasião, ele disse: "Estou me lixando para 2022" (aqui e veja abaixo). Mas não é possível saber se o áudio foi retirado deste momento.