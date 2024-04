EUA e China realizarão reuniões sobre clima em Washington no próximo mês

Liu tem conversado com Podesta desde que ele assumiu sua nova função como principal diplomata climático dos EUA neste ano, substituindo John Kerry. No entanto, os enviados dos dois maiores emissores de carbono do mundo ainda não realizaram discussões formais.

Podesta disse à Bloomberg TV que se reunirá com Liu quando ele visitar os EUA.

Uma fonte familiarizada com a visita disse que Liu estará em Washington de 8 a 10 de maio. A fonte ainda disse que Liu também viajará para Nova York.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que Liu visitará os EUA em um relatório sobre a viagem do secretário de Estado, Antony Blinken, à China na semana passada.

Kerry e Xie desempenharam um papel fundamental na intermediação do resultado final da COP28 em Dubai, concordando com uma linguagem bilateral que abriu caminho para a ampla aceitação de um acordo por todos os países para a transição dos combustíveis fósseis.

Eles também mantiveram laços pessoais cordiais durante os períodos de tensão entre os EUA e a China, mantendo um canal diplomático aberto em relação às mudanças climáticas.