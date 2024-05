'Cargos secretos' de Castro tinham objetivo eleitoral, diz procuradora

Sem urgência. O MPE-RJ também reafirmou que não havia qualquer situação de urgência ou emergência que justificasse as contratações em ano eleitoral.

27 mil pessoas. Segundo a advogado da coligação da chapa do candidato derrotado, Marcelo Freixo, Paulo Henrique Teles, o montante de pessoas contratadas de forma temporária e não transparente para os projetos em questão, é mais que o dobro do total de servidores da Defesa Civil do estado.

Se o governo do estado colocou todo o efetivo da Defesa Civil [12 mil servidores] pra atuar em Petrópolis [nas chuvas], isso é menos da metade de todos os contratados da Ceperj.

Paulo Henrique Teles, advogado da acusação

"Folhas secretas"

Série de reportagens do UOL mostrou que dezenas de milhares de pessoas foram contratadas sem transparência. Foram identificados indícios de uso político dos projetos tocados pela Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e pela Uerj.

Esquema serviu para a contratação indevida de cabos eleitorais, segundo procuradoras. De acordo com Neide Cardoso de Oliveira e Silvana Batini, os contratados foram "utilizados para promover as candidaturas e cooptar votos para as respectivas vitórias, nas urnas, atendendo a interesses pessoais escusos e a perpetuação dos referidos políticos".