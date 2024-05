EUA liderados por republicanos entram com processo para bloquear expansão de verificações para venda de armas

O presidente Joe Biden pediu que o Congresso aprovasse legislação exigindo verificações universais de antecedentes e proibindo rifles de assalto, mas legisladores republicanos se opuseram a essas leis por considerarem que elas infringem as proteções dos direitos às armas da Segunda Emenda da Constituição dos EUA.

Ao anunciar o processo do seu Estado, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, disse que o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos excedeu sua autoridade ao promulgar a nova regra.

“Com esse processo, tenho a grande honra de defender nossas liberdades constitucionalmente protegidas do governo federal fora de controle”, disse.

Lousiana, Missouri e Utah, além dos Donos de Armas dos EUA e outros grupos ativistas pelos direitos às armas, se juntaram ao processo do Texas. O caso foi apresentado em um tribunal federal de Amarillo, no Texas, cujo único juiz ativo, Matthew Kacsmaryk, foi indicado pelo ex-presidente republicano, Donald Trump. O tribunal se tornou um local preferencial para conservadores questionando políticas do governo Biden.

Um porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar.

(Reportagem de Joseph Ax)