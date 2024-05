Deputados arquivam pedido para cassar Da Cunha, suspeito de agredir esposa

Segundo relatos de Betina à Polícia Civil, as agressões aconteceram no apartamento em um condomínio em Santos. A mulher disse que da Cunha consumiu bebida alcóolica e depois passou a discutir com ela.

Betina acrescentou que o parlamentar atacou sua honra, chamando-a de "putinha" e "lixo". Sempre segundo a versão apresentada pela mulher à polícia, depois de ofendê-la, ele bateu a cabeça dela na parede e apertou seu pescoço, até a vítima desmaiar. Quando ela acordou, jogou um secador de cabelos na cabeça de Da Cunha.

Ainda de acordo com Betina, o parlamentar então bateu a cabeça dela de novo na parede e ameaçou. "Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar e matar a sua mãe."

Betina afirmou aos policiais civis que o deputado federal quebrou os óculos dela e jogou cloro em suas roupas. Disse ainda aos agentes que o deputado Da Cunha já chegou a agredir também a ex-mulher dele. O boletim de ocorrência foi registrado pelo delegado Otavio Augusto Carvalho e escrivão Maurício Costa Ferreira.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso. O parlamentar agora é investigado por lesão corporal e violência doméstica. Betina não apresentou testemunhas sobre os fatos narrados na delegacia. Ela foi orientada a procurar o Centro de Referência de Assistência Social de Santos.

O que diz o deputado

Da Cunha disse à coluna do Josmar Jozino que não agrediu a mulher. Afirmou que ela é lutadora de muay thai e que ele ficou machucado e teve ferimentos no supercílio, além do olho roxo.