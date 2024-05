Vídeo não mostra equipe da Globo sendo hostilizada no RS; caso é de 2018

O conteúdo é compartilhado acompanhado de legendas falsas que alegam que as imagens seriam do dia "11/05/2024" e teriam sido gravas no RS: "A globo sendo recebida com imenso "carinho" no Rio Grande do Sul", diz o texto sobreposto.

Por que é falso

O vídeo não é recente, nem foi gravado no Rio Grande do Sul. As imagens foram feitas em Montes Claros (MG) em maio de 2018. Na ocasião, uma equipe de reportagem fazia uma matéria sobre uma manifestação em apoio à greve dos caminhoneiros.

Por meio de uma busca reversa no Google é possível encontrar o mesmo vídeo publicado no Twitter/X em 2018 (veja aqui e aqui).

#BrasilNaRua Equipe da globo expulsa da mobilização em Montes Claros MG pic.twitter.com/DN1x5Eb0nG -- Rafael Galaoniev 🐔 (@RafaelM1209) May 27, 2018

Manifestação de apoio. Ao procurar por "protesto caminhoneiros Montes Claros" no Google, a busca retorna com uma matéria da Inter TV de maio de 2018 com o título "Moradores de Montes Claros fazem manifestação em apoio aos caminhoneiros" (veja aqui). Na reportagem, é possível verificar que a repórter Ana Carolina Ferreira está com a mesma roupa do vídeo que mostra a hostilidade dos manifestantes com a equipe de reportagem.