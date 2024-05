Candidato da oposição venezuelana diz que governo já teria bloqueado sua candidatura se assim planejasse

Membros da oposição e analistas alertaram que o partido governista poderia tomar medidas para banir González ou impedir que os partidos de oposição apareçam na cédula de votação.

"Eles já teriam feito isso", disse González à Reuters quando questionado se ele achava que poderia enfrentar uma proibição. "Uma vez que eles me aceitaram, uma vez que aceitaram que outro partido endossasse minha candidatura, não acho que haverá qualquer problema", disse.

González aparecerá na cédula de três partidos de oposição, enquanto Maduro deverá representar 13.

"Poderíamos prever qualquer tipo de ação, tentativas de boicotar ou impedir a candidatura, mas isso agora está muito avançado", acrescentou, referindo-se à campanha para a votação de julho.

González disse que já se reuniu com delegados do Centro Carter e da União Europeia, que atuarão como observadores eleitorais.

O ex-diplomata não quis se pronunciar sobre as sanções impostas ao governo de Maduro por Washington, que no mês passado reimpôs amplas medidas ao setor petrolífero, afirmando que Maduro não havia cumprido um acordo eleitoral com a oposição.