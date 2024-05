Haiti, economia e reforma constitucional: três desafios para o novo presidente dominicano

A crise no Haiti, a manutenção do crescimento da economia e uma reforma constitucional estão entre as questões-chave do segundo mandato do presidente da República Dominicana, Luis Abinader, que venceu as eleições no último domingo.

Abinader, de 56 anos, obteve mais de 57% dos votos, uma vantagem de quase 30 pontos percentuais sobre seu rival mais próximo, o ex-presidente Leonel Fernández.

"Os segundos mandatos de governo são muito difíceis", alerta o cientista político Belamiro Ramírez. "Eles sempre trouxeram crises fortes."