Lula voltará ao RS no domingo para acompanhar esforços de resgate de vítimas das chuvas

Também no X, Lula voltou a afirmar que não faltarão recursos federais ao Rio Grande do Sul, que enfrenta o que autoridades vêm chamando de pior desastre climático da história do Estado.

"O governo federal está em diálogo permanente com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras para apoiar a região no que for necessário. Não mediremos esforços para ajudar os municípios que sofrem com as chuvas e salvar vidas", escreveu Lula.

O presidente esteve no Estado na quinta, quando se reuniu com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), e prometeu apoio total de seu governo para o Estado.

(Por Eduardo Simões)