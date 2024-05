Homem é preso suspeito de planejar ataque em passagem da tocha olímpica

Os policiais detectaram uma mensagem suspeita que poderia corresponder a uma apologia ao crime. No perfil do Facebook do jovem, os investigadores descobriram uma referência a Elliot Rodger, que fez um ataque em massa na Califórnia em 2014.

Rodger matou seis pessoas e feriu 14 na época. Motivado por seu ódio às mulheres, ele comeu suicídio após o ataque. O crime completaria 10 anos esta semana.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, confirmou a prisão. Obrigado aos agentes policiais e de forma mais ampla a todos os agentes do ministério do Interior que asseguraram esta festa popular com notável profissionalismo e empenho''. escreveu no X.