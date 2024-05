'Pelo amor de Deus': delegado preso no caso Marielle faz súplica a Moraes

O delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, enviou uma "súplica" ao ministro Alexandre de Moraes, (STF), para que, "pelo amor de Deus", seja ouvido pela Polícia Federal. Ele foi preso por suspeita de colaborar com os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

O que aconteceu

O pedido foi enviado a Moraes em um bilhete. "Por misericórdia, solicito que V.Exa. faça os investigadores me ouvirem, pelo amor de Deus", escreveu Barbosa no topo de um mandato de notificação entregue por um oficial de justiça na Penitenciária Federal de Brasília. A informação foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

Forma como pedido foi feito surpreendeu os advogados de Rivaldo, Felipe Dalleprane e Marcelo Ferreira de Souza. "No campo onde deveria assinar e escrever a data dizendo que recebeu a notificação [do oficial de justiça], ele fez esse pedido de socorro, que surpreendeu muito a gente, demonstrando o desespero que dele com o fato de ainda não ter sido ouvido", disse Dalleprane ao UOL.