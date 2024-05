Presidente do BB rebate críticas de funcionários em rede interna do banco

Em todas as respostas, a presidente do BB marcou o funcionário que fez a crítica.

"Se tá achando ruim, ela pode concorrer a uma vaga no Bradesco ou Itaú. Funcionário qualificado interessado nos 70k não falta", escreveu um funcionário.

"Quem te disse que eu reclamei algum dia do meu salário no BB ou que não faço jus a cada centavo de todos que recebi nos meus mais de 24 anos nessa empresa. Te peço que por favor me respeite", rebateu a presidente do BB para o grupo. Essa mensagem de Tarciana teve duas curtidas na rede, enquanto que a do funcionário que motivou a resposta, 13.

"Que ela ganhe um milhão!! Mas não me deixe ganhando 3 mil!!!", ironizou um funcionário.

Tarciana então postou um texto longo também no dia 7 de maio no qual diz que "nunca se sentiu tão desrespeitada em toda a vida" e que "jamais" conseguirá entender tais críticas vindas dos colegas de banco.



"Aqui quem está escrevendo não é a presidente do BB, é uma colega que levanta todos os dias há mais de 24 anos e busca entregar o melhor trabalho possível para empresa e para quem está ao redor", disse Tarciana.