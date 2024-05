Ajuda a Gaza é bloqueada com fechamento de passagens, dizem agências da ONU

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - As agências da ONU disseram nesta terça-feira que as duas principais passagens para o sul da Faixa de Gaza permaneciam fechadas, praticamente isolando o enclave palestino da ajuda externa, com poucos estoques posicionados no interior.

O porta-voz do escritório humanitário da agência global, Jens Laerke, afirmou aos jornalistas que Israel fechou as passagens de Rafah e Kerem Shalom para ajuda e pessoas como parte de sua operação militar em Rafah, onde cerca de 1 milhão de pessoas desalojadas estão abrigadas.