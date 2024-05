Putin toma posse para novo mandato na Rússia em cerimônia boicotada pelos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, foi empossado para um novo mandato de seis anos nesta terça-feira, em uma cerimônia no Kremlin que foi boicotada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, na qual ele disse que estava potencialmente aberto a negociações nucleares com o Ocidente.

Putin, no poder como presidente ou primeiro-ministro desde 1999, inicia seu novo mandato mais de dois anos depois de ter enviado dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia, onde as forças russas recuperaram ímpeto após uma série de reviravoltas e estão buscando avançar ainda mais no leste.

Aos 71 anos, Putin domina o cenário político nacional. No cenário internacional, ele está travado em um confronto com os países ocidentais, aos quais acusa de usar a Ucrânia como um veículo para tentar derrotar e desmembrar a Rússia.