Maior ataque aéreo da Rússia em semanas aumenta pressão sobre rede elétrica da Ucrânia

Duas pessoas ficaram feridas na região de Kiev e uma ficou ferida na região de Kirovohrad, informou o ministro do Interior, Ihor Klymenko.

Cerca de 350 socorristas trabalhavam para minimizar os danos causados a várias instalações de energia, 30 casas, veículos de transporte público, carros e uma estação de bombeiros, disse ele.

As instalações de geração e transmissão de energia nas regiões de Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia foram atingidas, segundo Galushchenko.

O ataque foi o mais recente em uma onda de ataques a infraestruturas críticas de energia que começou em março.

Os ataques já forçaram as autoridades a impor apagões contínuos em várias regiões, mas seu impacto total provavelmente será sentido mais para o final do ano, quando o consumo de energia atingir o pico.

Com exceção de Zaporizhzhia, no sudeste do país, todas essas regiões estão localizadas longe das linhas de frente no leste, onde estão ocorrendo fortes combates e a Rússia vem ganhando terreno.