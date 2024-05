Chefe de propaganda da Coreia do Norte morre aos 94 anos

A imprensa estatal da Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (8) a morte do ex-chefe de de propaganda do regime, Kim Ki Nam, que muitos consideram o mentor do culto à personalidade ao redor da dinastia Kim.

Imagens divulgadas pela agência estatal KCNA mostram o atual líder do regime hermético, Kim Jong Un, em um momento de reverência diante do caixão do "veterano revolucionário".

Segundo a agência, Kim Ki Nam, que estava hospitalizado desde 2022, morreu na terça-feira aos 94 anos devido a uma "disfunção de múltiplos órgãos".