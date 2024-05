Advogada de Trump questiona relato de Stormy Daniels sobre sexo com Trump

Trump, de 77 anos, enfrenta 34 acusações de falsificar registros comerciais para acobertar o pagamento de 130.000 dólares que seu ex-advogado Michael Cohen fez a Daniels, de 45 anos, pelo seu silêncio antes da eleição de 2016 sobre o suposto encontro. Trump se declarou inocente e nega ter feito sexo com Daniels.

Em quase quatro horas de interrogatório na terça-feira e nesta quinta, a advogada de defesa Susan Necheles questionou Daniels sobre seu depoimento anterior sobre o suposto encontro em comparação com versões em um livro que ela escreveu e entrevistas que deu ao longo dos anos.

Ela perguntou por que Daniels não mencionou em uma entrevista à revista Vogue em 2018 que um guarda-costas de Trump estava no lado de fora do quarto de hotel quando o encontro aconteceu. Daniels disse na terça-feira que o fato de que estava ciente da presença do guarda-costas contribuiu para um desequilíbrio de poder que a deixou desconfortável.

“Você inventou tudo isso, certo?”, perguntou Necheles a Daniels, em certo momento.

“Não”, disse Daniels, de maneira enfática, sentada com as mãos juntas e as pernas cruzadas. Ela afirmou que não deu todos os detalhes em cada entrevista e não controlou quais partes dos seus relatos foram publicados pelos veículos.

Daniels negou que tenha mudado sua história.