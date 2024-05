Caixa e BNDES anunciam pausa na cobrança de empréstimos no RS

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quinta-feira que irão dar um período de carência aos tomadores de empréstimos no Rio Grande do Sul para o pagamento de parcelas devido à tragédia provocada pelas chuvas no Estado.

O diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, disse que o banco tem 22 bilhões de reais em empréstimos no Rio Grande do Sul e dará uma carência de 12 meses para pagamento.

Já o presidente da Caixa, Carlos Fernandes, disse que o banco fará uma pausa de seis meses na cobrança de prestações financiadas no Estado e também irá reduzir a taxa do crédito consignado no Rio Grande do Sul.