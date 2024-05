EUA acreditam que operação em Rafah enfraquece posição de Israel nas negociações com o Hamas, diz Departamento de Estado

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos acreditam que uma grande operação militar em Rafah enfraqueceria a posição de Israel nas negociações sobre os reféns com os militantes palestinos do Hamas, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, nesta quinta-feira.

Washington continua a se envolver com Israel em emendas a uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Hamas, disse Miller, acrescentando que o trabalho "incrivelmente difícil" está em andamento para finalizar o texto de um acordo.

(Reportagem de Humeyra Pamuk, Jasper Ward e Simon Lewis)