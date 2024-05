Nova York é processada por negar cobertura de fertilização in vitro a gays

O Conselho Municipal de Nova York está analisando um projeto de lei apresentado em março que exigiria que a cidade cobrisse tratamentos de fertilização in vitro para todos os funcionários, independentemente de seu estado civil ou orientação sexual.

Muitas ações judiciais têm questionado a desigualdade de benefícios de seguro para pessoas LGBTQ, inclusive para tratamentos de fertilidade. Mas o processo de quinta-feira é a primeira ação coletiva proposta envolvendo alegações de que um plano de saúde discrimina especificamente homens gays, de acordo com Peter Romer-Friedman, advogado de Briskin e seu marido.

"Nenhum tribunal ainda opinou sobre se os benefícios de fertilização in vitro concedidos a outros funcionários podem ser negados a homens homossexuais", disse ele, acrescentando que o caso poderia estabelecer um precedente nacional sobre a questão.

A ação judicial alega que a política da cidade viola as leis federais, estaduais e municipais que impedem a discriminação no local de trabalho com base no sexo e na orientação sexual. Os autores da ação também afirmam que a negação de benefícios viola seus direitos à proteção igualitária e ao devido processo legal conforme a Constituição dos EUA.

A ação coletiva proposta pode incluir milhares de pessoas. A cidade de Nova York tem cerca de 300.000 funcionários e seu plano de saúde cobre cerca de 1,25 milhão de pessoas, segundo a ação.