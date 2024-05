Filipinas pedem expulsão de diplomatas chineses em meio a disputa no Mar do Sul da China

A expulsão dos diplomatas pode intensificar uma disputa que, até o momento, tem sido marcada por discussões acaloradas, protestos diplomáticos e disparo de canhões de água contra navios filipinos em dois bancos de areia disputados, sendo que o mais próximo fica a mais de 850 km de distância da China continental.

Ano estava se referindo a uma notícia desta semana sobre um suposto vazamento de uma ligação entre um diplomata chinês e um almirante filipino discutindo uma disputa sobre o Mar do Sul da China, que continha uma transcrição que mostrava o almirante concordando com concessões à China.

De acordo com a transcrição publicada pelo Manila Times, o almirante concordou com a proposta da China de um "novo modelo", em que as Filipinas usariam menos embarcações em viagens de reabastecimento para fuzileiros navais estacionados em um navio de guerra encalhado no disputado Second Thomas Shoal, e notificariam Pequim sobre as missões com antecedência.

A Reuters não ouviu a conversa telefônica relatada e não pôde verificar o conteúdo da transcrição publicada. Segundo a reportagem, a conversa ocorreu em janeiro e a transcrição foi fornecida por uma "autoridade chinesa de alto escalão", que não foi citada.

(Reportagem adicional de Joe Cash)