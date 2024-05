Hamas diz que negociações por cessar-fogo em Gaza voltaram à estaca zero

Apesar de firme pressão dos EUA, Israel disse que seguirá em frente com um ataque na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de pessoas desalojadas buscaram refúgio e, segundo as forças de Israel, militantes do Hamas estão se escondendo.

Tanques israelenses tomaram a principal avenida que divide as seções leste e oeste de Rafah na sexta-feira, efetivamente cercando a parte leste da cidade, em uma ofensiva que levou Washington a bloquear parte do auxílio militar a seu aliado.

A diplomacia indireta não conseguiu acabar com a guerra que, segundo autoridades de saúde em Gaza, comandada pelo Hamas, matou quase 35 mil pessoas desde o ataque de 7 de outubro. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas em Israel e 253 foram levadas como reféns em 7 de outubro, segundo contagens israelenses.

Negociações de cessar-fogo no Cairo foram interrompidas na quinta-feira sem um acordo para paralisar os combates e soltar os reféns.

O Hamas disse que havia concordado no começo da semana com uma proposta enviada pelos mediadores de Catar e Egito que havia sido aceita por Israel anteriormente. Israel disse que a proposta do Hamas contém elementos que não pode aceitar.

"A rejeição de Israel da proposta dos mediadores por meio de emendas que fez levou as coisas a voltarem à estaca zero", afirmou o Hamas no comunicado desta sexta-feira.