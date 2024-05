Governo Lula edita MP que abre crédito de R$ 12,2 bilhões para atender o RS

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União deste sábado e já está em vigor.

No sábado à noite, a tragédia no Estado contabilizava 136 mortes e outras 125 pessoas ainda desaparecidas, informou a Defesa Civil do Estado em balanço divulgado.

No comunicado da noite, o órgão também relatou que o número de desalojados pela crise atingiu 537 mil, um aumento expressivo em relação aos 339 mil do balanço do início da tarde.

O último levantamento aponta ainda que os estragos decorrentes das chuvas, alagamentos e enchentes atingem 446 municípios gaúchos, de 497 no total. Mais de 2,1 milhões de pessoas foram atingidas.