Grupo de extrema-direita da UE expulsa partido alemão após comentário sobre SS

Esse é o mais recente golpe para a Alternativa para a Alemanha (AfD) em um caótico período de poucos meses. A líder francesa de extrema-direita Marine Le Pen retirou seu apoio ao partido nesta semana por considerá-lo um parceiro tóxico demais.

Os partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu estão atualmente divididos entre os Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), que têm como líder a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, e o ID, liderado por Marine Le Pen.

As pesquisas de opinião sugerem que os partidos nacionalistas e eurocéticos conquistarão um número recorde de votos nas eleições.

Os co-líderes da AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, disseram em comunicado que tomaram nota da decisão do ID, mas estavam otimistas em relação ao pleito.

"Estamos confiantes de que continuaremos a ter parceiros confiáveis ao nosso lado no novo período legislativo", disseram eles.

Embora ainda esteja em segundo ou terceiro lugar na maioria das pesquisas nacionais, a AfD viu seu apoio cair cerca de oito pontos percentuais neste ano, atingido por decisões judiciais adversas, preocupações sobre seus vínculos com a China e a Rússia e revelações de que membros do alto escalão do partido haviam participado de discussões sobre a deportação de alemães não étnicos.