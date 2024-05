Suprema Corte dos EUA apoia republicanos da Carolina do Sul em processo sobre mapa eleitoral

Em seu voto, Alito afirmou que não havia “evidência direta” de que a raça foi predominante no desenho do distrito, e que “evidências circunstanciais são insuficientes para mostrar que a raça, e não as preferências partidárias, foram cruciais no processo distrital”.

A Suprema Corte ficou do lado de republicanos da Carolina do Sul, que argumentam que o distrito – onde ficam partes de Charleston, na costa do Atlântico – foi desenhado para obter vantagem partidária.

Em 2019, o tribunal decidiu que a elaboração de mapas para obter vantagens partidárias não era passível de revisão por tribunais federais -- ao contrário do redistritamento motivado principalmente por raça, que continua sendo ilegal.

Os limites dos distritos legislativos em todo o país são redesenhados para refletir as mudanças populacionais a cada década. Na maioria dos Estados, o redistritamento é feito pelo partido no poder.

(Reportagem de John Kruzel)