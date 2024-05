Meloni descarta fusão da direita na política europeia

TRENTO, Itália (Reuters) - Dois grupos de extrema-direita pan-europeus não possuem planos de se fundir, mas podem trabalhar juntos em assuntos importantes, afirmou nesta sexta-feira a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

A especulação de que poderia ocorrer um realinhamento de setores políticos europeus ganhou força nesta semana, após o grupo populista de extrema-direita Identidade e Democracia (ID) expulsar um dos seus membros mais extremistas, o Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão).

O próprio partido de Meloni, Irmãos da Itália, é membro do partido nacionalista Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), e a líder já havia dito previamente que via pontos de convergência com a ID, mas não com a AfD.