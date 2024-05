Israel envia tanques a Gaza e diz que guerra deve durar ao menos mais 7 meses

Os moradores de Rafah disseram que os tanques israelenses invadiram Tel Al-Sultan, no oeste, e Yibna e perto de Shaboura, no centro, antes de recuarem em direção a uma zona de proteção na fronteira com o Egito, em vez de permanecerem parados, como fizeram em outras ofensivas.

"Recebemos pedidos de socorro de moradores de Tel Al-Sultan, onde os drones atacaram cidadãos deslocados quando eles se dirigiam das áreas onde estavam para as áreas seguras", disse o vice-diretor de ambulâncias e serviços de emergência em Rafah, Haitham al Hams.

Autoridades de saúde palestinas disseram que 19 civis foram mortos em ataques aéreos israelenses e bombardeios em Gaza. Israel acusa os militantes do Hamas de se esconderem entre os civis, o que os palestinos negam.

O ministro da Saúde, Majed Abu Raman, pediu a Washington que pressione Israel a abrir a passagem de Rafah para ajuda, dizendo que não havia indicação de que as autoridades israelenses o fariam em breve e que os pacientes na Gaza sitiada estavam morrendo por falta de tratamento.

Os militares israelenses controlam três quartos da zona de proteção na fronteira egípcia e pretendem controlar toda ela para impedir o contrabando de armas pelo Hamas, disse o assessor de segurança nacional Tzachi Hanegbi.

Os combates em Gaza continuarão pelo menos durante o ano de 2024, acrescentou ele, sinalizando que Israel não está pronto para encerrar a guerra, conforme exigido pelo Hamas, como parte de um acordo que prevê a troca de reféns que o Hamas mantém por prisioneiros palestinos.