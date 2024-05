Júri decide se Trump é culpado por fraude contábil; o que está em jogo?

Os membros do júri do Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York, começam a deliberar se Donald Trump é culpado por suposta fraude contábil. O ex-presidente dos EUA é acusado de falsificar documentos da Trump Organization para esconder um pagamento de US$ 130 mil (R$ 675,3 mil) à ex-atriz pornô Stormy Daniels. O objetivo seria evitar um escândalo antes da eleição de 2016, da qual Trump saiu vencedor.

O que se sabe

Júri vai decidir se Trump é culpado ou inocente das acusações. O colegiado deve ser unânime para dar um veredicto. Se não houver consenso, o julgamento será anulado. Hoje, os membros do júri — composto por sete homens e cinco mulheres — receberam instruções do juiz Juan Merchan antes de começarem a deliberar sobre o caso. Não há previsão para a divulgação da decisão.

Ao todo, foram 11 recibos, 12 vouchers e 11 cheques fraudados. Os promotores alegam que os valores não correspondiam a pagamentos por serviços jurídicos, como foram registrados, mas sim a reembolsos pelas transferências a Stormy Daniels. O ex-advogado de Trump, Michael Cohen, foi quem implicou o ex-presidente no esquema, dizendo que o republicano aprovou os pagamentos.