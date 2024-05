Apelação de Trump contra condenação deve se concentrar em depoimento de Stormy Daniels

Rebecca Roiphe, professora da Faculdade de Direito de Nova York, disse que nenhuma das decisões de Merchan se destacou como erro óbvio, diminuindo as chances dos advogados de Trump conseguirem anular a condenação.

"Não consigo imaginar que um tribunal de recursos diria que o espancamento com revista justifica uma reversão da decisão", disse Roiphe, ex-promotora do gabinete do promotor público de Manhattan.

TEORIA DO CONFLITO DE INTERESSE

Além do depoimento de Daniels, a defesa pode argumentar na apelação que Merchan tinha um conflito de interesse por causa do trabalho de sua filha em uma empresa de consultoria política que tem clientes democratas, que uma ordem de mordaça restringindo as declarações públicas de Trump sobre as testemunhas violou seus direitos e que foi injusto realizar o julgamento em uma Manhattan fortemente democrata.

Os advogados de Trump já haviam levantado essas questões em uma série de tentativas malsucedidas de última hora para adiar o caso antes do início do julgamento em 15 de abril.

É provável que a defesa também argumente que as acusações em si eram legalmente impróprias. Alguns especialistas jurídicos argumentaram que o caso poderia ser vulnerável a essa contestação porque a teoria jurídica de indiciamento não foi testada em uma apelação.