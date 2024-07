Acidente de avião no aeroporto do Nepal deixa 18 mortos

KATMANDU (Reuters) - Dezoito pessoas morreram quando um avião regional de passageiros pertencente à Saurya Airlines, do Nepal, caiu e pegou fogo ao decolar da capital Katmandu nesta quarta-feira, segundo autoridades.

O avião, que levava dois tripulantes e 17 técnicos, estava indo para manutenção regular no novo aeroporto de Pokhara, no Nepal, inaugurado em janeiro e equipado com hangares de manutenção de aeronaves, disseram elas.

"Pouco depois da decolagem ... a aeronave desviou para a direita e caiu no lado leste da pista", disse a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em um comunicado.