Biden lança programa de cidadania para cônjuges imigrantes de cidadãos norte-americanos

Em junho, a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, disse que o programa de cidadania seria uma "anistia em massa" e reiterou a promessa de Trump de deportar um número histórico de imigrantes ilegais no país, caso seja reeleito.

O Keeping Families Together permite que os cônjuges qualificados solicitem residência permanente sem sair dos Estados Unidos. De outra forma, precisariam sair por anos antes de serem autorizados a retornar. O cônjuge que obtiver a residência permanente, também conhecida como green card, poderá solicitar a cidadania em três anos.

É provável que o programa enfrente contestações legais lideradas pelos republicanos.

A iniciativa poderia oferecer um caminho para a cidadania para algumas pessoas inscritas no programa Deferred Action for Childhood Arrivals (Ação Diferida para Chegadas na Infância), que oferece alívio de deportação e permissão de trabalho para imigrantes trazidos para os Estados Unidos ilegalmente quando crianças.

O Daca foi lançado em 2012 pelo então presidente Barack Obama, quando Biden era vice-presidente. Trump tentou acabar com o programa Daca durante seu mandato, entre 2017 e 2021, mas foi bloqueado pela Suprema Corte. O Texas e outros Estados com procuradores-gerais republicanos continuaram a contestar a legalidade do Daca.

Aleman está inscrito no Daca, mas espera receber status permanente por meio do Keeping Families Together.