Israel e Hamas concordam com pausas de três dias para vacinação contra a pólio em Gaza, diz OMS

O Exército de Israel e o grupo militante palestino Hamas concordaram em fazer três pausas separadas de três dias nos combates na Faixa de Gaza para permitir a vacinação de cerca de 640 mil crianças contra a poliomielite, disse uma autoridade sênior da OMS nesta quinta-feira.

A campanha de vacinação deve começar no domingo, disse Rik Peeperkorn, funcionário sênior da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os territórios palestinos. Ele disse que o acordo prevê que as pausas ocorram entre as 6h e as 15h, horário local.

Segundo ele, a campanha deve ter início na região central de Gaza com uma pausa de três dias nos combates. Depois segue para o sul de Gaza, onde haveria outra pausa de três dias, e após isso para o norte de Gaza. Peeperkorn acrescentou que havia um acordo para estender a pausa humanitária em cada zona para um quarto dia, se necessário.