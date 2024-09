Ataques israelenses matam 27 palestinos em Gaza; vacinação contra pólio é retomada

Esse foi o primeiro caso conhecido da doença em Gaza - um dos locais mais densamente povoados do mundo - em 25 anos. A doença reapareceu porque o sistema de saúde de Gaza praticamente entrou em colapso e muitos hospitais foram desativados devido à guerra.

A agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, disse que pelo menos 160.000 crianças receberam as gotas nas áreas do sul de Gaza na quinta-feira, onde as equipes médicas iniciaram a segunda etapa da campanha, beneficiando-se de um acordo entre Israel e o Hamas por pausas limitadas nos combates.

"Desde 1º de setembro, a UNRWA e seus parceiros vacinaram cerca de 355.000 crianças contra a poliomielite nas áreas central e sul de Gaza", disse a UNRWA em uma publicação no X.

"Nos próximos dias, continuaremos com a campanha de vacinação contra a pólio, com o objetivo de atingir cerca de 640.000 crianças menores de 10 anos com essa vacina essencial", acrescentou.

A campanha será transferida no domingo para o norte da Faixa de Gaza, que tem sido o foco da maior ofensiva militar israelense nos últimos 11 meses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma segunda rodada de vacinação seria necessária quatro semanas após a primeira rodada.