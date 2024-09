Ministro israelense diz que tempo está se esgotando para solução diplomática com Hezbollah no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, nesta segunda-feira, que a janela está se fechando para uma solução diplomática para o impasse com o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano.

As falas de Gallant foram feitas no momento em que o enviado especial da Casa Branca, Amos Hochstein, visitou Israel para discutir a crise na fronteira norte, onde as tropas israelenses vêm trocando mísseis com as forças do Hezbollah há meses.

"A possibilidade de um acordo na área norte está se esgotando", disse Gallant a Austin em uma ligação telefônica, de acordo com um comunicado de seu gabinete.