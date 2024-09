Rússia alerta Ocidente e Ucrânia sobre "consequências desastrosas" se Kiev agir contra Belarus

MOSCOU (Reuters) - A Rússia alertou o Ocidente e a Ucrânia, nesta sexta-feira, sobre "consequências desastrosas" se Kiev se movimentar contra Belarus, aliada próxima da Rússia, deixando claro que interviria para defender um país onde implantou armas nucleares táticas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova disse aos repórteres que Moscou está preocupada com o que ela chamou de atividade cada vez mais "provocativa" na fronteira com Belarus, afirmando que não descarta a possibilidade de haver tentativas de escalada na região.

Dias após a incursão surpresa da Ucrânia em 6 de agosto na região russa de Kursk, o líder bielorrusso Alexander Lukashenko - um aliado leal do presidente Vladimir Putin - sugeriu, sem fornecer evidências, que Kiev poderia ter ideias de atacar Belarus.