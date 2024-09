Furacão John volta a ganhar força e castiga costa mexicana no Pacífico

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão John voltou a ganhar força nesta quinta-feira, causando chuvas na costa sudoeste do México e ampliando os danos provocados nos últimos dias em uma região com muitos portos e pontos turísticos.

John tem se movido perto da costa mexicana desde segunda-feira, perdendo e ganhando força ao atingir importantes portos de carga e fechando temporariamente aeroportos locais.

O furacão foi responsável por pelo menos cinco mortes em decorrência de deslizamentos de terra.