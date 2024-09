Tiroteio entre autoridades e suspeitos no norte do México deixa 11 mortos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um tiroteio entre autoridades mexicanas e um suposto grupo criminoso no Estado de Nuevo León, no norte do país, deixou 11 dos agressores armados mortos, disse o governo estadual na noite de quarta-feira.

Os criminosos pararam na delegacia de polícia local no pequeno município de General Terán, cerca de 100 km a sudeste do centro industrial de Monterrey, e atiraram no prédio, segundo o governo.

Acredita-se que os homens pertençam a um grupo criminoso que opera a partir de Nuevo Laredo, em Tamaulipas, na fronteira com o Texas, disse o ministro estadual da Segurança à imprensa local.