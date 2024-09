Questionado sobre incursões de Israel, papa Francisco condena ataques que vão "além da moralidade"

Por Joshua McElwee

A BORDO DO AVIÃO PAPAL (Reuters) - Questionado neste domingo sobre os ataques aéreos israelenses no Líbano que mataram o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, assim como não combatentes, o Papa Francisco criticou os ataques militares que, segundo ele, vão "além da moralidade".

No voo de volta para Roma da Bélgica, o pontífice disse que os países não podem "exagerar" no uso de suas forças militares.