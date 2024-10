EUA dizem ter indícios de que Irã prepara ataque com mísseis balísticos contra Israel

O alerta foi feito após o anúncio de Israel de que suas unidades de comando e paraquedistas lançaram ataques ao sul do Líbano em uma incursão limitada, à medida que o país realiza uma ofensiva contra militantes do Hezbollah, já responsável por matar o líder do grupo armado e outros comandantes.

A missão do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU) não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No domingo, as Forças Armadas dos EUA advertiram o Irã contra a expansão do conflito e disseram que estão aumentando a capacidade de apoio aéreo na região e colocando as tropas em maior prontidão.

(Por Steve Holland e Katharine Jackson)