Biden afirma que EUA não apoiariam ataque israelense contra instalações nucleares do Irã

O Exército israelense está em combate na fronteira norte com os combatentes do Hezbollah, apoiado pelo Irã. Nesta quarta-feira, oito soldados israelenses foram mortos, o maior número de baixas militares de Israel na frente do Líbano no último ano de confrontos entre Israel e Hezbollah na área de fronteira.

O Irã declarou nesta quarta-feira que seu bombardeio de mísseis -- o maior já realizado contra Israel -- havia terminado, a menos que houvesse novas provocações.