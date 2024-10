Furacão Helene expõe falta de assistência federal contra enchentes em áreas montanhosas

Por Andy Sullivan e Grant Smith e Simon Jessop

(Reuters) - À medida que os moradores do oeste da Carolina do Norte recompõem suas vidas após a passagem do furacão Helene, poucos poderão contar com o seguro do governo federal contra enchentes para ajudá-los a se reconstruir.

Aproximadamente 1 em cada 200 residências unifamiliares na região está coberta pelo Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP, na sigla em inglês), de acordo com uma análise da Reuters de dados do governo -- um nível de cobertura muito mais baixo do que o encontrado nos bairros costeiros e ribeirinhos para os quais o programa foi criado.