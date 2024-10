PF desmonta esquema de fraude fundiária em terras da União em Rondônia para plantio de soja

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal conseguiu o bloqueio judicial de 82 milhões de reais e de uma área pública de 9 mil hectares que foi alvo de grilagem para plantio de soja em Rondônia, como parte de uma operação deflagrada nesta quinta-feira para desarticular um esquema de fraude fundiária, informou a corporação.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Scarpellini, as investigações constataram que a Agropecuária Masutti adquiriu de forma ilegal glebas públicas federais, com o uso de laranjas para inserir dados fraudulentos em órgãos com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).