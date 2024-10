Nível do rio no porto de Manaus atinge mínima de 122 anos em meio à seca histórica

No ano passado, a seca se transformou em uma crise humanitária, uma vez que as pessoas que dependem dos rios ficaram sem comida, água e remédios.

Este ano, as autoridades já estão em alerta. No Estado do Amazonas, duramente atingido pela seca, pelo menos 62 municípios estão em estado de emergência, com mais de meio milhão de pessoas afetadas, de acordo com a Defesa Civil estadual.

"Essa já é a seca mais severa em mais de 120 anos de medição do Porto de Manaus", disse Valmir Mendonça, chefe de operações do porto na maior cidade da floresta amazônica. Ele afirmou que o nível do rio provavelmente continuará caindo por mais uma ou duas semanas.

Como a região não consegue se recuperar totalmente devido às chuvas sazonais mais fracas do que o normal, muitos dos impactos da seca do ano passado parecem destinados a se repetir ou a atingir novos extremos agora.

O Porto de Manaus mediu o nível do rio Negro em 12,66 metros nesta sexta-feira, de acordo com seu site, ultrapassando o recorde histórico de baixa registrado no ano passado, e o nível segue caindo rapidamente.

O rio Negro é um dos principais afluentes do rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume. O porto fica próximo ao "encontro das águas", onde a água escura do rio Negro se encontra com a água de cor arenosa do rio Solimões, que também atingiu um recorde de baixa nesta semana.