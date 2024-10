Ataque hacker interrompe transmissão de TVs russas no aniversário de Putin

A empresa estatal de mídia russa VGTRK, que possui e opera as principais estações de TV do país, foi alvo de um ataque cibernético maciço na segunda-feira, que, segundo uma fonte do governo ucraniano, foi causado por hackers de Kiev.

O site da VGTRK, a Companhia Estatal de Transmissão de Televisão e Rádio de toda a Rússia, não estava carregando na segunda-feira e seu canal de notícias 24 horas Rossiya-24 não estava disponível online.

"503 Serviço indisponível. Nenhum servidor está disponível para lidar com essa solicitação", dizia uma mensagem de erro quando os repórteres da Reuters tentaram acessar a transmissão ao vivo.