Poderoso furacão Milton se dirige para Tampa enquanto a Flórida se prepara para nova tempestade

Com Milton se aproximando da Flórida, as previsões de uma temporada de furacões no Atlântico altamente ativa começam a parecer mais precisas do que no início de setembro, tipicamente o pico para a formação de tempestades nomeadas. Milton é o nono furacão da temporada, mas seis se formaram desde 9 de setembro.

Milton é a segunda tempestade do Atlântico a atingir a categoria 5 nesta temporada, depois de Beryl, que em julho se tornou a tempestade mais precoce a alcançar essa qualificação.

Nesta segunda-feira, 6,5 milhões de pessoas, de Tallahassee a Miami, estão sob alerta de furacão, maré de tempestade e enchentes.

Autoridades locais emitiram ordens de desocupação para partes de vários condados e planejavam emitir mais ordens ainda nesta segunda-feira, pedindo aos moradores que se preparassem para sair, se necessário.

"Se emitirem uma ordem de evacuação, eu imploro que você saia de casa", disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

A Flórida está preventivamente enviando caminhões carregados de comida, água, geradores e gasolina para áreas que devem ser atingidas, enquanto as autoridades se preparavam para criar abrigos. Veículos pesados foram destacados para remover escombros da tempestade e 5 mil soldados da Guarda Nacional estão de prontidão, disse DeSantis.