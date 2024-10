Ataque de Israel mata criança e civis em Gaza, diz agência palestina

Um jovem palestino também foi ferido na noite de segunda (horário local) na cidade de Ya'bad, perto da província de Jenin. Um correspondente da agência disse que forças israelenses invadiram a cidade e confrontos foram iniciados. As forças teriam atacado moradores com munição real e bombas de efeito moral. O jovem ferido foi atingido na mão e levado ao hospital para atendimento médico.

Há mais de 40 mil mortos desde o início da guerra, há um ano, diz agência. De acordo com a Wafa, desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, 41.909 palestinos foram mortos e outros 97.303 ficaram feridos em razão dos ataques. As vítimas são, na maioria, mulheres e crianças.

Na manhã desta segunda, as Forças de Defesa de Israel confirmaram ataques em toda a Faixa de Gaza. Conforme manifestação, as forças israelenses "atacaram alvos terroristas e lançadores do Hamas para frustrar uma ameaça imediata". Eles alegaram que o exército identificou intenções do grupo terrorista de disparar projéteis contra o território israelense e, com isso, "frustraram a ameaça imediata".

As IDF conduzem avaliações antecipadas de possíveis ataques do Hamas e atuam em conformidade, ofensiva e defensivamente. As diretrizes defensivas do comando das IDF salvam vidas.

Forças de Defesa de Israel, em comunicado

Exército de Israel ordena evacuações em Gaza e no Líbano

Nesta segunda, as Forças de Defesa de Israel orientaram que civis abandonassem ao menos quatro áreas da Faixa de Gaza. O pedido foi feito após um bombardeio do Hamas deixar duas pessoas feridas perto de Tel Aviv. Avisos também foram emitidos para o sul do Líbano.