Quando o horário de verão começa? Veja data em que medida pode voltar

O horário de verão voltou à pauta e pode ser retomado ainda neste segundo semestre de 2024. O Ministério de Minas e Energia avalia a mudança, e o governo Lula (PT) quer definir sobre a medida nesta semana, segundo informações da Folha de S.Paulo.

Que dia o relógio muda se medida for aprovada?

Segundo o Decreto nº 6.558, de 08 de setembro de 2008, modificado pelo Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017, a Hora de Verão ficava instituída no Brasil da seguinte forma: