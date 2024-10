Trauma do ataque de 7 de outubro ainda paira sobre Israel enquanto guerra se espalha

"Acho que Israel é um país que ainda está de luto, que não foi totalmente capaz de passar pela dor e processar o que aconteceu em 7 de outubro", disse Hen Mazzig, membro sênior do Tel Aviv Institute, um grupo de defesa pró-Israel.

Homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas durante um massacre em comunidades no sul de Israel e levaram mais de 250 reféns para Gaza, de acordo com dados israelenses, a pior perda de vidas de judeus em um único dia desde o Holocausto nazista.

A resposta de Israel, com o objetivo de eliminar o Hamas, destruiu Gaza, matando cerca de 42.000 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinas, e deslocando quase todos os seus 2,3 milhões de habitantes.

À medida que a guerra chega ao seu primeiro aniversário, israelenses enfrentam uma guerra mais ampla com o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, e possivelmente com o próprio Irã, que lançou uma barragem de mísseis contra Israel na semana passada.

Embora um número cada vez maior de israelenses tenha pedido um cessar-fogo em Gaza recentemente, também houve amplo apoio à guerra contra o Hamas e o Hezbollah, que, segundo o Exército israelense, planejava lançar um ataque no estilo do de 7 de outubro contra o norte de Israel. Cerca de 80% dos israelenses disseram que era correto lançar uma ofensiva contra o Hezbollah, embora a guerra em Gaza ainda esteja em andamento, de acordo com uma pesquisa do Israel Democracy Institute na semana passada.

Mas o fracasso em trazer os reféns de volta para casa continua sendo uma ferida aberta. Houve protestos em massa exigindo que o governo fizesse mais para trazê-los de volta e pedidos crescentes de um cessar-fogo em Gaza, com críticas amargas dos manifestantes ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.